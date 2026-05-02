Четырех операторов БПЛА, атаковавших Брянскую область, объявили в розыск

Четырех операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые стоят за атаками на Брянскую область, объявили в розыск. Об этом в субботу, 2 мая, свидетельствуют судебные документы.
Санкцию на заочный арест злоумышленников еще месяц назад выдавал один из столичных судов, передает РИА Новости.
12 марта Хорошевский районный суд Москвы также отправил за решетку на 3,5 года Екатерину Корчагину, которая в соцсетях собирала средства для покупки квадрокоптера для нужд украинской армии.
Кроме того, в конце января в Туле осудили жителя, который переводил деньги украинским солдатам для закупки оружия и обмундирования. Мужчину приговорили к 12,5 года лишения свободы.
При этом недавно Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против ударов по гражданскому населению, комментируя атаку Вооруженных сил Украины по Брянску.