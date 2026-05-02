Водитель сбил мотоциклиста у «Кристалла» в Омске и чуть не задавил ребенка

Отец успел отдернуть трехлетнего малыша с траектории несущегося автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Жесткая авария с участием мотоциклиста произошла у ТЦ «Кристалл» в Омске накануне. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил мотоциклиста, после чего въехал в забор. Информацию о ДТП опубликовал телеграм-канал «Инцидент Омск».

Ситуация могла закончиться еще большей трагедией: отлетевший автомобиль чуть не сбил трехлетнего ребенка. По свидетельствам очевидцев, отец в доли секунды успел убрать малыша с траектории движения машины.

«Водитель легковушки (предположительно пьяный) сбил мотоциклиста, въехал в забор и чуть не сбил 3-летнего ребенка, чудом отец в доли секунды успел его оттуда убрать», — рассказал свидетель происшествия в телеграм-канале «Инцидент Омск».

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечёт не только административную, но и уголовную ответственность, особенно если действия водителя привели к причинению вреда здоровью других людей.