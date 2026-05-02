«Реальная угроза»: Поляк изнервничались из-за неизвестных метеозондов с сигаретами

На юге Польши, в гмине Ивкова Малопольского воеводства, местный житель обнаружил три белых метеорологических зонда, прикреплённых к кустарнику прямо между жилыми домами. К каждому из шаров были привязаны пакеты, обёрнутые в чёрную фольгу.

Источник: Life.ru

Прибывшие на место сотрудники полиции, пожарные и пиротехники оцепили территорию и провели тщательный осмотр. Специалисты установили, что объекты не представляют угрозы для населения.

Внутри шести пакетов, прикреплённых к трём метеозондам, находились сигареты без польских акцизных марок. В Варшаве утверждают, что контрабандная табачная продукция якобы была произведена в Белоруссии.

«Не приближайтесь к ним и не трогайте их. Такие объекты могут использоваться для контрабанды и представлять реальную угрозу», — цитирует портал Onet Wiadomości представителя полиции Томаша Крупу.

Полиция приступила к сбору улик и устанавливает возможный маршрут полёта зондов, а также личности тех, кто организовал эту необычную доставку.

Это далеко не первый подобный случай. Так, в феврале поляки уже обвиняли Белоруссию в нарушении воздушного пространства метеозондами. Несколько подобных инцидентов происходило и в 2025 году.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

