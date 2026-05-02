На оживленной трассе Артём — Находка — порт Восточный сбили медвежонка

На 112 км трассы Артём — Находка — порт Восточный у обочины сбили медвежонка. Его тело у дороги увидели случайные очевидицы.
Как сообщают пользователи социальных сетей, скорее всего, причиной смерти медвежонка стал наезд на него автомашины. При этом сам виновник аварии, видимо, не счел нужным оставаться на месте и вызвать ГАИ.
Другие люди в итоге вызвали на место происшествия сотрудников ДПС и представителей Минприроды Приморья. Специалисты проведут проверку по факту случившегося.
Как мы сообщали ранее, в этом году в Приморском крае уже начали просыпаться медведи. При этом особо внимательно надо вести себя при встрече с медвежатами. Они еще не в полной мере адаптированы к жизни. Но при этом приближаться к нему категорически нельзя. Рядом почти наверняка находится медведица.
Также напоминаем, что при появлении медведя вблизи жилых домов или на территории населённого пункта надо звонить по номеру 112. Дополнительно можно вызвать сотрудников Минприроды или охотнадзора или полицию.