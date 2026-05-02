Четверо детей и трое взрослых погибли при пожаре в Югре

В Югре произошла трагедия, унесшая жизни целой семьи. При ночном пожаре в частном доме в посёлке Высокий (город Мегион) погибли семь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.

Источник: Life.ru

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 01:58 (03:58 мск). Когда расчёты прибыли на место, пламя уже бушевало, создавая реальную угрозу для расположенных по соседству построек. Огонь удалось взять под контроль лишь к 03:06, а полностью ликвидировать его последствия — к 03:30. Площадь поражения составила 142 квадратных метра.

В тушении участвовали 16 сотрудников МЧС России, было задействовано 4 единицы техники. Спасти жильцов, к сожалению, не удалось.

По предварительной версии дознавателей, к беде привело нарушение правил безопасности при обращении с электрическими приборами. Точные обстоятельства сейчас выясняются.

Глава региона взял ситуацию под личный контроль. Профильному департаменту соцразвития Югры и местной администрации уже поручено развернуть экстренную помощь близким погибших. Им окажут как социальную, так и психологическую поддержку.

Губернатор обратился к жителям округа с призывом быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать противопожарные нормы. От лица правительства он выразил глубокие соболезнования родственникам жертв: «Мы скорбим вместе с вами».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

