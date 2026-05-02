Жители Красноярского края перевели мошенникам более 800 млн с начала года

Правоохранительные органы представили свежую статистику по киберпреступности в регионе. С начала 2026 года жертвами интернет-аферистов стали уже 1959 жителей края.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил 801 млн рублей. К настоящему моменту полиции удалось раскрыть 419 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а в суды региона направлено 228 уголовных дел об интернет-хищениях.
Только за последние семь дней 138 жителей края лишились в общей сложности более 97 млн рублей. Самыми распространенными схемами обмана стали:
Звонки от «спецслужб»: 38 человек перевели деньги лжесотрудникам организаций, якобы спасавшим их счета.
Фишинг: 27 граждан пострадали от поддельных ссылок на интернет-магазины.
Лжебиржи: 15 случаев мошенничества зафиксировано на фейковых криптоплощадках.
Взлом соцсетей: 10 пользователей доверились сообщениям от знакомых с просьбой занять деньги.
Прочие уловки: еще в 48 случаях пострадавшие попались на различные схемы обмана неустановленных лиц в сети.
В рамках противодействия легализации похищенных средств в суды направлено 48 исков о взыскании неосновательного обогащения с «дропперов» — лиц, через чьи карты обналичивались деньги. Общая сумма этих исков составляет 17,9 млн рублей. Также заявлен один иск об оспаривании фиктивного договора займа на сумму 9 тысяч рублей. По всем новым фактам хищений возбуждены и расследуются уголовные дела.