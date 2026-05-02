Губернатор Миляев сообщил об уничтожении восьми дронов над Тульской областью

Утро 2 мая в Тульской области началось с сообщений о ночной атаке. Губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале рассказал, что подразделениям противовоздушной обороны Минобороны России удалось сбить семь украинских беспилотников.

Источник: Life.ru

Пострадавших в результате инцидента, по словам главы региона, нет. Предварительные данные также не фиксируют разрушений зданий или повреждений объектов инфраструктуры.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще семь украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев.

Губернатор напомнил жителям региона телефоны экстренных служб и предупредил, что опасность атак БПЛА в области по-прежнему сохраняется.

Накануне вечером над Тульской областью уже был уничтожен один украинский дрон.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью массированной атаке подверглась и Ленинградская область. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, около 6 утра 2 мая силы противовоздушной обороны сбили над регионом два беспилотника. Он уточнил, что боевая работа систем ПВО продолжается. В Ленобласти сохраняется беспилотная опасность, жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета из-за вводимых мер безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше