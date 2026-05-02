В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после смертельного ДТП

В Нижнем Новгороде следователь регионального главка возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, случившегося 29 апреля на улице Литвинова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по области.
Трагедия произошла в районе 21:50. Установлено, что водитель 2006 года рождения на машине BMW столкнулся с попутными автомобилями «Фольксваген», «Чанган» и «Лада Гранта».
Во время столкновения смертельные травмы получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена».
«Следователем ССО по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в опубликованном сообщении.