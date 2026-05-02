За ночь в двух пожарах в Башкирии погибли четыре человека.
Как сообщают в МЧС по РБ, в Уфе на проспекте Октября загорелась трехкомнатная квартира. Огонь повредил домашнее имущество на площади 20 квадратных метров. Пожарные обнаружили тела мужчины 1971 г.р. и женщины 1974 г.р. Из зоны пожара спасли 26 человек, включая шестерых детей.
В селе Ильтебаново Учалинского района полностью сгорел частный бревенчатый дом. При разборе завалов нашли тела двух женщин — 1948 и 1975 года рождения.
Оба пожара ликвидированы. Причины и ущерб устанавливаются. На местах работают дознаватели МЧС и оперативно-следственная группа.
В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы и зарядки, не курить в постели, проверять печное отопление и проводку, установить дома дымовой извещатель. При пожаре звонить 101 или 112.