Экс-следователь назвал две версии исчезновения Героя РФ Асылханова: подробности

Среди основных версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в городе Юрге Кемеровской области следует рассматривать несчастный случай и бытовой конфликт. Об этом РИА Новости сообщил бывший следователь СК России, ветеран боевых действий Василий Козлов.
По словам экс-следователя, пропавший мог стать жертвой падения в открытый люк или утонуть при выходе к водоему. Он уточнил, что в Юрге протекает река Томь, течение которой идет в сторону Томской области — именно там, как правило, и находят утонувших.
Кроме того, Козлов не исключил, что причиной исчезновения мог стать конфликт — как с кем-то из окружения Асылханова, так и спонтанная ссора на улице.
Напомним, 23-летнего Алексея разыскивают в Юрге с 3 апреля. Супруга пропавшего сообщила, что раньше он никогда не исчезал и не имел вредных привычек. Известно, что в день исчезновения мужчина сел в машину к неизвестному. В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России за участие в специальной военной операции.
Как писал KP.RU, ранее в Кемеровской области подтвердили, что по факту пропажи Героя России в городе Юрге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».