Экс-следователь назвал две версии исчезновения Героя РФ Асылханова: подробности

Напомним, 23-летнего Алексея разыскивают в Юрге с 3 апреля. Супруга пропавшего сообщила, что раньше он никогда не исчезал и не имел вредных привычек. Известно, что в день исчезновения мужчина сел в машину к неизвестному. В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России за участие в специальной военной операции.