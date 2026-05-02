Школьник упал с высоты на территории гимназии в Таразе

«В настоящее время по данному факту возбужено уголовное дело по статье 114 часть 3 УК РК. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщает департамент полиции города Тараз.
По данным СМИ, инцидент произошел утром, когда десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания гимназии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток находился на ограждении лестницы, после чего потерял равновесие и упал.
Сообщается, что незадолго до случившегося он отправил сообщения в WhatsApp-чате, которые могли носить прощальный характер. После падения школьника доставили в областную детскую больницу, где у него диагностировали тяжелые травмы, включая повреждение головного мозга, переломы и разрыв внутренних органов. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.
Отмечается, что подросток хорошо учился и участвовал в образовательных кружках. Также указывается, что ранее с ним проводилась профилактическая работа, однако его мать отказалась от психолого-педагогического сопровождения.
Кроме того, внимание обращается на вопрос безопасности: территория школы в дневное время остается открытой, что позволяет свободный доступ посторонних лиц.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.