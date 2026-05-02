Временные ограничения ввели в столичном аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на работу. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — уточнил он в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого глава городского округа Истра Московской области Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила о ликвидации одного украинского беспилотника.
Мэр Москвы Сергей Собянин также уведомил жителей столицы об уничтожении украинского дрона, летевшего в сторону города. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.