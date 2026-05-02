Губернатор Шапша: ПВО сбила восемь беспилотников ночью над Калужской областью

Минувшей ночью Калужская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО ликвидировали восемь воздушных целей, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Источник: Life.ru

Аппараты самолётного типа сбили над несколькими муниципалитетами. В списке значатся Думиничский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий и Тарусский округа. Также вражеские дроны перехватили над Куйбышевским районом и на подлёте к окраинам Калуги.

На места падения обломков незамедлительно выдвинулись оперативные группы. Экстренные службы обследуют территорию.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры не выявлено.

Власти продолжают мониторинг ситуации. Данные о последствиях уточняются.

