Губернатор Шапша: ПВО сбила восемь беспилотников ночью над Калужской областью

Аппараты самолётного типа сбили над несколькими муниципалитетами. В списке значатся Думиничский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий и Тарусский округа. Также вражеские дроны перехватили над Куйбышевским районом и на подлёте к окраинам Калуги.
На места падения обломков незамедлительно выдвинулись оперативные группы. Экстренные службы обследуют территорию.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры не выявлено.
Власти продолжают мониторинг ситуации. Данные о последствиях уточняются.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.