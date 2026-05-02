Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в пожаре в ХМАО

Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

— По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (…) Держу ситуацию на личном контроле. Призываю всех жителей округа быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, — написал Кухарук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что родственникам погибших окажут социальную и психологическую помощь. Губернатор также выразил соболезнования близким семьи.

1 мая ферма с животными загорелась в подмосковном селе Ольгово Дмитровского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 апреля сильный пожар разгорелся в подмосковном Путилкове. Сообщалось, что горит здание бань.