Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в пожаре в ХМАО

Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
— По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (…) Держу ситуацию на личном контроле. Призываю всех жителей округа быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, — написал Кухарук в своем Telegram-канале.
Он добавил, что родственникам погибших окажут социальную и психологическую помощь. Губернатор также выразил соболезнования близким семьи.
1 мая ферма с животными загорелась в подмосковном селе Ольгово Дмитровского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал.
30 апреля сильный пожар разгорелся в подмосковном Путилкове. Сообщалось, что горит здание бань.