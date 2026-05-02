В поселке Высокий в ХМАО при пожаре погибла семья с четырьмя детьми

Источник: Комсомольская правда

В поселке Высокий в ХМАО произошла трагедия. В результате ночного пожара погибла семья из семи человек, включая четверых детей. Об этом в субботу сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Сообщение о возгорании частного дома поступило в 01:58 по местному времени. К приезду спасателей строение уже полностью охвачено огнем. Пожар удалось локализовать в 03:06, а спустя 24 минуты — полностью ликвидировать. Огонь уничтожил 142 квадратных метра. В тушении участвовали 16 спасателей и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Ход расследования взят на контроль прокуратурой округа.

Как писал KP.RU, ранее в Ижевске произошел пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Берша. В результате происшествия пострадали семь человек, включая двоих детей (3 и 15 лет). По данным медиков, все они получили легкое отравление продуктами горения.