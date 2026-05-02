В поселке Высокий в ХМАО при пожаре погибла семья с четырьмя детьми

В поселке Высокий в ХМАО произошла трагедия. В результате ночного пожара погибла семья из семи человек, включая четверых детей. Об этом в субботу сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
Сообщение о возгорании частного дома поступило в 01:58 по местному времени. К приезду спасателей строение уже полностью охвачено огнем. Пожар удалось локализовать в 03:06, а спустя 24 минуты — полностью ликвидировать. Огонь уничтожил 142 квадратных метра. В тушении участвовали 16 спасателей и 4 единицы техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Ход расследования взят на контроль прокуратурой округа.
