В поселке Высокий в ХМАО при пожаре погибла семья с четырьмя детьми

Как писал KP.RU, ранее в Ижевске произошел пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Берша. В результате происшествия пострадали семь человек, включая двоих детей (3 и 15 лет). По данным медиков, все они получили легкое отравление продуктами горения.