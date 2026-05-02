Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на столицу. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в мессенджере в МАКС.
1 мая Минобороны сообщало, что системы противовоздушной обороны уничтожили сто беспилотников ВСУ в небе над Россией с 8:00 до 17:00. БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской и других областях.
В этот же день в результате атаки украинского беспилотника во дворе жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей пострадали три ребенка.