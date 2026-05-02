Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на столицу. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

— ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в мессенджере в МАКС.

1 мая Минобороны сообщало, что системы противовоздушной обороны уничтожили сто беспилотников ВСУ в небе над Россией с 8:00 до 17:00. БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской и других областях.

В этот же день в результате атаки украинского беспилотника во дворе жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей пострадали три ребенка.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше