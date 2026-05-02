Уехал на работу в Алматы: 21-летний парень с собакой пропал в Костанайской области

21-летнего жителя Костанайской области разыскивают волонтеры и полицейские — мужчина пропал вместе со своей собакой, передает местное издание «Алау».

Источник: Nur.kz

Пропавшего казахстанца зовут Роман Юрцевич. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Дос», молодой человек 2004 года рождения пропал 26 апреля 2026 года. Он выехал из Костаная в Алматы на работу, однако с того дня не выходит на связь.

Приметы разыскиваемого: среднее телосложение, рост около 180 см, голубые глаза. На правой ноге имеется татуировка в виде черепа со змеей. Во что был одет на момент исчезновения — неизвестно. Отмечается, вместе с ним была черная собака по кличке Пума. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (705) 576 96 94, 8 (705) 105 08 04 или 102.