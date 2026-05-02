Пасынок рок-легенды Стаса Намина оспорил приговор за убийство бабушки и брата

Преступление произошло в октябре 2023 года в деревне Крюково Истринского района. По версии следствия, после ссоры мужчина дождался, пока бабушка уснёт, и убил её, а затем заманил и убил брата. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. В марте этого года суд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии. На процессе он полностью признал вину.