Пасынок рок-легенды Стаса Намина оспорил приговор за убийство бабушки и брата

Посынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко подал апелляцию на приговор по делу об убийстве бабушки и 30-летнего брата. Это следует из материалов суда.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба защитника», — указано в документах. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Преступление произошло в октябре 2023 года в деревне Крюково Истринского района. По версии следствия, после ссоры мужчина дождался, пока бабушка уснёт, и убил её, а затем заманил и убил брата. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. В марте этого года суд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии. На процессе он полностью признал вину.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.