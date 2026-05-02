Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске при пожаре в многоэтажке спасли пять человек

В Челябинске при пожаре в многоэтажке спасли пять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: МЧС РФ

Все произошло сегодня ночью. В квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома загорелись вещи и мебель. Огонь охватил 20 квадратных метров.

Из-за плотного задымления в здании коридорного типа возникла угроза жильцам. К тушению привлекли семь звеньев газодымозащитной службы. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам огнеборцы вывели на улицу пять человек. Еще 45 жильцов, включая семерых детей, эвакуировались самостоятельно.

На месте работали 24 спасателя и шесть единиц техники. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

В МЧС напоминают: нельзя курить в постели или на мягкой мебели, особенно в нетрезвом виде. Окурки следует тушить только в негорючей пепельнице. Также в ведомстве советуют установить дома автономный пожарный извещатель. При пожаре звонить по номерам 101 или 112.

