В Челябинске при пожаре в многоэтажке спасли пять человек

Все произошло сегодня ночью. В квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома загорелись вещи и мебель. Огонь охватил 20 квадратных метров.
Из-за плотного задымления в здании коридорного типа возникла угроза жильцам. К тушению привлекли семь звеньев газодымозащитной службы. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам огнеборцы вывели на улицу пять человек. Еще 45 жильцов, включая семерых детей, эвакуировались самостоятельно.
На месте работали 24 спасателя и шесть единиц техники. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.
В МЧС напоминают: нельзя курить в постели или на мягкой мебели, особенно в нетрезвом виде. Окурки следует тушить только в негорючей пепельнице. Также в ведомстве советуют установить дома автономный пожарный извещатель. При пожаре звонить по номерам 101 или 112.