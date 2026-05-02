В Ростовской области за сутки 1 мая МЧС-ки потушили десять пожаров

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области, за 1 мая 2026 года пожарно-спасательные подразделения ведомства потушили десять техногенных пожаров и спасли одного человека.
Кроме того, специалисты ведомства участвовали в ликвидации четырёх ДТП и одного происшествия на воде. К сожалению, один человек погиб.
На происшествия выезжали 144 человека, использовалось 36 единиц техники.
