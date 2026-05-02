Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 215 беспилотников ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.
1 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Туапсе снова подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки никто не пострадал. Однако на территории морского терминала начался пожар.
В этот же день молодые люди 18 и 15 лет погибли при атаке мотоцикла украинским дроном в Белгородской области. ЧП произошло в Волоконовском округе.