Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 215 беспилотников ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Также БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.

1 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Туапсе снова подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки никто не пострадал. Однако на территории морского терминала начался пожар.

В этот же день молодые люди 18 и 15 лет погибли при атаке мотоцикла украинским дроном в Белгородской области. ЧП произошло в Волоконовском округе.

