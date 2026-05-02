Средства ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом 2 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ежедневно украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, используя беспилотники. Их целями становятся жилые кварталы и промышленные объекты. Как писал KP.RU, утром 2 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников силами противовоздушной обороны. Ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.