Семь жизней: В Югре завели дело на виновников гибели семьи с 4 детьми в огне

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело после пожара в посёлке Высокий, где погибла семья из семи человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Возбуждено уголовное дело… по ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”)», — уточнили в ведомстве.

Пожар произошёл в частном доме в посёлке Высокий города Мегиона. Огонь охватил площадь 142 квадратных метра. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

На месте работают правоохранительные органы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится проверка соблюдения противопожарных норм и действий экстренных служб. Заместитель прокурора Мегиона выехал для координации работы. Губернатор Югры Руслан Кухарук держит ситуацию на контроле.

