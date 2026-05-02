Сотрудница красноярского банка спасла 75-летнюю женщину от мошенников

Однако менеджер банка в разговоре с клиенткой догадалась, что та напугана и находится под чьим-то влиянием. Спросила, зачем женщине такая сумма сразу, да еще наличными. Та не смогла толком объяснить. На место были вызваны полицейские. Все вместе они смогли открыть пожилой женщине глаза. Она была благодарна за то, что помогли сохранить ей сбережения. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».