Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке — сбито 215 дронов ВСУ

За минувшую ночь средства ПВО РФ уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами за период с 20:00 мск 1 мая до 08:00 мск 2 мая. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Life.ru

Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, что предыдущей ночью системы противовоздушной обороны уничтожили 141 украинский дрон. Беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. А в ночь на 2 мая Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА на подлёте к столице. Также стало известно, ПВО отразила атаку дронов на Ленинградскую область.

