Собянин: силы ПВО ликвидировали шестой летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шестой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которые направлялся в сторону Москвы. Об этом в субботу в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящий момент на месте падения обломков работают экстренные службы.
Немногим ранее, Собянин сообщил об успешной ликвидации пяти БПЛА в небе над Москвой.
Как писал KP.RU, в ночь на 2 мая также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении двух украинских БПЛА. Прежде глава региона сообщал, что на территории области была объявлена беспилотная опасность.
Накануне ночью силы ПВО сбили 141 украинский БПЛА над Россией. Наибольше количество БПЛА, как уточнили в Минобороны РФ, было уничтожено в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Калужской областями. Также атаке подвергся Краснодарский край, Московский регион и акватории Черного и Азовского морей.