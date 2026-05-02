Посетителям «Крокуса» во время теракта удалось отнять автомат у террориста

«В ходе оглашенных в суде показаний террориста Далерджона Мирзоева (внесен в РФ в перечень террористов) стало известно, что во время террористического акта у него заклинило оружие, которое он выбросил в зале “Крокуса”. Весте с тем кто-то из посетителей концерта, оказавшихся рядом с Фаридуни, воспользовался заминкой и отобрал у него автомат. После этого боевики приняли решение о поджоге концертного зала и по дороге к выходу и своему автомобилю, на котором попытались скрыться, хладнокровно добивали ножами раненых и беспомощных людей», — рассказал собеседник агентства.