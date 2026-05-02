В Сети появились кадры начала лесного пожара в Красноярском крае

В Сети опубликовали видео, где запечатлен момент начала лесного пожара в Красноярском крае. Его тушат уже вторые сутки на площади 17 гектаров, сейчас возгорание удалось локализировать.
На кадрах показано, как в районе популярной смотровой площадки «Есауловская петля» туристы запустили сигнальную ракету ради развлечения. Она упала в сухую траву, из-за чего сразу началось возгорание. На видео от травы идет дым.
— Личность поджигателя установили, — сообщает RT.
1 мая леса загорелись на «Есауловской петле» в Красноярском крае. Из-за неосторожности туристов огонь мгновенно охватил деревья, после чего виновники поспешили покинуть место происшествия.
30 апреля в Красноярском крае был введен режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо». Неблагоприятные условия связаны с жаркой погодой и отсутствием ветра, из-за чего вредные примеси хуже рассеиваются в атмосфере.