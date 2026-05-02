Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились кадры начала лесного пожара в Красноярском крае

В Сети опубликовали видео, где запечатлен момент начала лесного пожара в Красноярском крае. Его тушат уже вторые сутки на площади 17 гектаров, сейчас возгорание удалось локализировать.

На кадрах показано, как в районе популярной смотровой площадки «Есауловская петля» туристы запустили сигнальную ракету ради развлечения. Она упала в сухую траву, из-за чего сразу началось возгорание. На видео от травы идет дым.

— Личность поджигателя установили, — сообщает RT.

1 мая леса загорелись на «Есауловской петле» в Красноярском крае. Из-за неосторожности туристов огонь мгновенно охватил деревья, после чего виновники поспешили покинуть место происшествия.

30 апреля в Красноярском крае был введен режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо». Неблагоприятные условия связаны с жаркой погодой и отсутствием ветра, из-за чего вредные примеси хуже рассеиваются в атмосфере.