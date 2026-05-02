Нижегородец захотел продажной любви и лишился денег

Очередной жертвой дистанционных злодеев стал 27-летний нижегородец, пожелавший воспользоваться интим-услугами. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Молодой человек нашёл в Интернете сайт с интим-услугами и вскоре уже обсуждал с приглянувшейся девушкой условия сделки. Нижегородец перевёл 35,6 тыс. рублей в качестве предоплаты, однако жрицу любви так и не дождался. Собеседница просто перестала выходить на связь.
В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело.
«Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при осуществлении сделок в сети Интернет: не совершайте финансовых операций по указанию неизвестных лиц!» — говорится в опубликованном сообщении.