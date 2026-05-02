Один человек погиб в результате аварии на Ленинградском шоссе

1 мая в результате массовой аварии под Екатеринбургом погибли четверо детей, еще трое человек получили травмы. На 57-м километре ЕКАД водитель автомобиля «Рено» не смог справиться с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Тойота».