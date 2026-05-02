Голубоглазого волжанина разыскивают под Волгоградом с середины апреля

Мужчина 55-ти лет пропал без вести в Волгоградской области.
Голубоглазый волжанин наголо обрит. Был одет в черную кожаную куртку и спортивные штаны. На голове у него была серая кепка. Рост мужчины — 187 сантиметров.
Волонтёры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» просят помощи добровольцев — пропавший может находиться в любом городе региона. Тех, кому что-то известно об Анатолии Михайловиче, просят позвонить по телефонам 8−800−54−52 или 112.
