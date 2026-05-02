Защита пасынка Намина призывает отменить приговор по делу о двойном убийстве

Адвокат настаивает, что осужденный находился в состоянии аффекта, и требуют пересмотреть дело.

Источник: Комсомольская правда

Защита Романа Ткаченко, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обжаловала приговор за убийство сводного брата и родной бабушки и просит апелляцию его отменить. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Адвокаты настаивают, что их подзащитный совершил преступления в состоянии аффекта, о чем говорили с момента задержания Ткаченко. Напомним, 31 марта Московский областной суд приговорил пасынка Намин к 18 годам в исправительной колонии строгого режима по статье «Убийство двух лиц». Государственное обвинение в прениях сторон просило назначить подсудимому более суровое наказание — 20 лет лишения свободы.

Причиной конфликта, который привел к двойному убийству, стала продажа дома. Поссорившись с бабушкой, Роман Ткаченко убил ее, после чего позвонил сводному брату и рассказал о содеянном. Когда родственник приехал на место, тот расправился и с ним.

Ранее KP.RU писал, что российский рок-музыкант Стас Намин был официально признан потерпевшей стороной по уголовному делу своего пасынка Романа Ткаченко, который обвинялся в убийстве сводного брата и родной бабушки. Сообщалось, что сам Намин на заседание не явился.