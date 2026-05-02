ПВО за ночь уничтожила БПЛА в небе над городом Воронежской области

Вражеский беспилотник сбили на территории Воронежской области в ночь на субботу, 2 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА уничтожили в небе над одним из городов региона. Предварительно, пострадавших среди населения и разрушений нет.
Режим беспилотной опасности, который объявили спустя час после отмены предыдущего, действовал в Воронежской области до 8:58. Он сохранялся в течение двух часов.
