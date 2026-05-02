Перед праздниками в Челябинске нашли 450 литров нелегального пива

При осмотре складов на Артиллерийской улице установили факт оборота пива и пивных напитков без маркировки и фиксации информации в ЕГАИС.

Источник: Росалкогольтабакконтроль

В преддверии майских праздников силовики вместе с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля в ходе рейда накрыли незаконное производство алкоголя. Из оборота были изъяты 450 литров пива и пивных напитков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку провели 29 апреля представители Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области провели контрольные мероприятия на территории города.

При осмотре складов на улице Артиллерийской они установили факт оборота пива и пивных напитков без обязательной маркировки, а также без фиксации информации в системе ЕГАИС.

В результате проверки из нелегального оборота изъято 450 литров пива и пивных напитков различных наименований. Ведомство напоминает, что такая продукция может быть опасна для здоровья.