Перед праздниками в Челябинске нашли 450 литров нелегального пива

В преддверии майских праздников силовики вместе с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля в ходе рейда накрыли незаконное производство алкоголя. Из оборота были изъяты 450 литров пива и пивных напитков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверку провели 29 апреля представители Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области провели контрольные мероприятия на территории города.
При осмотре складов на улице Артиллерийской они установили факт оборота пива и пивных напитков без обязательной маркировки, а также без фиксации информации в системе ЕГАИС.
В результате проверки из нелегального оборота изъято 450 литров пива и пивных напитков различных наименований. Ведомство напоминает, что такая продукция может быть опасна для здоровья.