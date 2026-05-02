Два ребенка выпали из окон в Омске за один день

Два несчастных случая с детьми произошли в Омске первого мая. В 11:22 восьмилетнего мальчика госпитализировали с множественными травмами после падения из окна второго этажа дома на улице Энтузиастов. Ребенок находился дома с сестрами, когда облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Информация о происшествиях опубликована в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Позже, около 16:30, трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на улице Багратиона. Малыш остался ненадолго без присмотра взрослых и случайно упал, оперевшись на москитную сетку. Оба ребенка доставлены в медицинское учреждение, их состояние уточняется.
Специалисты напоминают: москитные сетки не предназначены для удержания веса человека и не являются защитой от падения. Родителям рекомендуется устанавливать на окна специальные блокираторы, детские замки или решетки, а также не оставлять несовершеннолетних без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
В теплый сезон количество подобных инцидентов традиционно возрастает. Врачи призывают взрослых проявлять бдительность и заранее принимать меры безопасности, чтобы исключить трагические последствия.