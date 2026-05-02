Два ребенка выпали из окон в Омске за один день

Два несчастных случая с детьми произошли в Омске первого мая. В 11:22 восьмилетнего мальчика госпитализировали с множественными травмами после падения из окна второго этажа дома на улице Энтузиастов. Ребенок находился дома с сестрами, когда облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Информация о происшествиях опубликована в телеграм-канале «Аварийный Омск».