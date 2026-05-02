Два ребенка выпали из окон разных квартир в Омской области. Инциденты произошли с разницей в несколько часов. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Первый случай произошел, когда восьмилетний мальчик остался под присмотром двух старших сестер — его мать вышла в магазин. Ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал на асфальт.
Через несколько часов трехлетний ребенок также облокотился на москитную сетку окна и выпал на улицу. Уточняется, что оба ребенка госпитализированы.
— Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Обе семьи характеризуются положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоят. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в публикации.
1 мая пятилетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на девятом этаже в Воронеже. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
До этого в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело из-за гибели шестилетней девочки, выпавшей из окна дома на улице Шефской. Ребенок остался в комнате один без присмотра взрослых и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.