Полиция ищет очевидцев молодежной потасовки в центре Новосибирска

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района Новосибирска начали проверку после публикации видеозаписи конфликта между несколькими молодыми людьми.

Источник: Сиб.фм

Запись была распространена через социальные сети и привлекла внимание широкой общественности.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел недавно на территории Центрального округа областного центра. Несмотря на появление ролика в соцсетях, в полицию до сих пор не поступило официальных заявлений от участников инцидента либо свидетелей происшествия.

«Полиция призывает возможных потерпевших или очевидцев обратиться в ближайший отдел МВД для дачи показаний и содействия следствию», — отметили в МВД.

Сейчас сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: собираются показания очевидцев, проверяются камеры видеонаблюдения близлежащих зданий и магазинов, изучаются материалы публикаций в интернете.