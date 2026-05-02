Полиция ищет очевидцев молодежной потасовки в центре Новосибирска

Запись была распространена через социальные сети и привлекла внимание широкой общественности.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел недавно на территории Центрального округа областного центра. Несмотря на появление ролика в соцсетях, в полицию до сих пор не поступило официальных заявлений от участников инцидента либо свидетелей происшествия.
«Полиция призывает возможных потерпевших или очевидцев обратиться в ближайший отдел МВД для дачи показаний и содействия следствию», — отметили в МВД.
Сейчас сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: собираются показания очевидцев, проверяются камеры видеонаблюдения близлежащих зданий и магазинов, изучаются материалы публикаций в интернете.