Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи задерживаются 56 рейсов

КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. В международном аэропорту Сочи отменен один рейс, а также задерживается вылет и прилет 56 рейсов, следует из данных онлайн-табло.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно данным онлайн-табло, отменен рейс на Москву.

На вылет задержаны 27 рейсов: восемь — в Москву, по два — в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Стамбул (Турция) и Ташкент (Узбекистан), а также по одному в Пермь, Ереван, Наманган, Уфу, Сыктывкар, Самару, Тюмень, Иваново, Стамбул, Новосибирск, Казань и Красноярск.

Задерживается прилет еще 29 рейсов: четыре из Москвы, три из Екатеринбурга, по два из Махачкалы, Перми, Минвод и Антальи (Турция), по одному из Новосибирска, Грозного, Тбилиси, Нальчика, Новокузнецка, Томска, Еревана, Оренбурга, Казани, Уфы, Стамбула, Самары, Красноярска и Сыктывкара.

Росавиация сняла 2 мая в 06:22 мск ограничения в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полетов 1 мая в 19:15 мск.