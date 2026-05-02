В аэропорту Сочи задерживаются 56 рейсов

Так, согласно данным онлайн-табло, отменен рейс на Москву.
На вылет задержаны 27 рейсов: восемь — в Москву, по два — в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Стамбул (Турция) и Ташкент (Узбекистан), а также по одному в Пермь, Ереван, Наманган, Уфу, Сыктывкар, Самару, Тюмень, Иваново, Стамбул, Новосибирск, Казань и Красноярск.
Задерживается прилет еще 29 рейсов: четыре из Москвы, три из Екатеринбурга, по два из Махачкалы, Перми, Минвод и Антальи (Турция), по одному из Новосибирска, Грозного, Тбилиси, Нальчика, Новокузнецка, Томска, Еревана, Оренбурга, Казани, Уфы, Стамбула, Самары, Красноярска и Сыктывкара.
Росавиация сняла 2 мая в 06:22 мск ограничения в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полетов 1 мая в 19:15 мск.