На Есауловской петле почти сутки тушат лесной пожар

В Сосновоборском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации возгорания в районе популярного туристического маршрута «Есауловская петля». Пожар был обнаружен накануне в 16:50, на тот момент его площадь оценивалась в 3,5 га.
К утру 2 мая огонь удалось локализовать на площади 17 га. Тушение осложняется труднодоступностью местности. Специалисты Лесопожарного центра не смогли проехать к очагу на технике из-за крутых склонов, поэтому более километра поднимались пешком, неся оборудование на себе. Сейчас на месте работают 16 человек и 2 единицы техники. Группировка занимается окопкой кромки леса, разбором завалов с помощью бензопил и проливкой территории из ранцевых огнетушителей.
Сотрудники полиции уже установили личность предполагаемого виновника происшествия. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил безопасности в лесу. На фоне сухой и жаркой погоды в регионе жителей края призывают к предельной осторожности при посещении природных зон.