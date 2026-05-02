На Есауловской петле почти сутки тушат лесной пожар

Лесной пожар на Есауловской петле локализован на площади 17 га; пожарные добирались до огня пешком по крутому склону, а личность поджигателя уже установлена полицией.

В Сосновоборском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации возгорания в районе популярного туристического маршрута «Есауловская петля». Пожар был обнаружен накануне в 16:50, на тот момент его площадь оценивалась в 3,5 га.

К утру 2 мая огонь удалось локализовать на площади 17 га. Тушение осложняется труднодоступностью местности. Специалисты Лесопожарного центра не смогли проехать к очагу на технике из-за крутых склонов, поэтому более километра поднимались пешком, неся оборудование на себе. Сейчас на месте работают 16 человек и 2 единицы техники. Группировка занимается окопкой кромки леса, разбором завалов с помощью бензопил и проливкой территории из ранцевых огнетушителей.

Сотрудники полиции уже установили личность предполагаемого виновника происшествия. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил безопасности в лесу. На фоне сухой и жаркой погоды в регионе жителей края призывают к предельной осторожности при посещении природных зон.