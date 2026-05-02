Стало известно, кто был за рулем легковушки, сгоревшей с пассажирами на ЕКАД

Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Трагедия произошла вечером 1 мая на 57-м километре ЕКАД.
По предварительной информации, Renault выехала на встречную полосу, где столкнулось с Toyota Camry. От удара легковушку вынесло под фуру МАН и автомобиль Opel. В результате столкновений Renault загорелась. Водитель и трое пассажиров скончались, а еще одна пассажирка — 17-летняя девушка вылетела через окно. Сейчас она находится в ДГКБ № 9.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
— По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы в целях выяснения всех обстоятельств ДТП, — сообщили в Следственном комитете.
