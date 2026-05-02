9 детей остались сиротами после таинственной гибели трёх мужчин в Подмосковье

В машине находились два брата (35 и 38 лет) и их коллега (34 года), они должны были помочь вытянуть застрявшую машину. Мужчины уехали днём на УАЗе, все были трезвыми. Около полуночи один из братьев сообщил, что пробит радиатор, пообещав приехать сразу, как неполадка будет исправлена.
После этого связь оборвалась. Утром всех троих нашли погибшими. Окончательные причины установит экспертиза.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.