Над Курской областью сбили почти 80 беспилотников ВСУ

Несмотря на активные боевые действия, жертв и пострадавших среди мирного населения нет, подчеркнул губернатор. От ударов пострадали несколько объектов инфраструктуры и жилых домов: в селе Нижний Мордок повреждены крыша и стена частного дома, в Рыльском районе — техническое оборудование радиовышки, что вызвало нарушение вещания на нескольких территориях. Также в деревне Сухая зафиксированы повреждения фасада и остекления двух домов, а также двух автомобилей.