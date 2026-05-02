143 пожарных ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня», — отчитались в оперштабе. В ликвидации последствий задействованы 143 человека и 25 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в результате новой атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории морского терминала в городе Туапсе произошло возгорание.

