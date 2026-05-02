На морском терминале в Туапсе более суток спустя устранили открытое горение

Как рассказали в ведомстве, пожарные локализовали возгорание в 09:22, после чего открытый огонь был устранен. На месте происшествия продолжают работать 143 человека и 25 единиц техники.
В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки БПЛА. К середине дня пожарные собрали и вывезли 13,3 тыс. кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Более 80 человек эвакуировали.
Предыдущий пожар на НПЗ в Туапсе тушили два дня и ликвидировали 30 апреля. Другое возгорание устраняли пять дней.
