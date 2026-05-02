Поиски пропавших Усольцевых осложняет аномальный сне6

Поисковая операция в районе Кутурчинского Белогорья, где осенью 2025 года бесследно исчезли Усольцевы, по-прежнему ограничена из-за суровых погодных условий. По прогнозам специалистов, снежный покров в этой части Красноярского края может пролежать вплоть до июля.
Как сообщили ТАСС глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь, в мае выходить на поиски все еще слишком опасно. В горах сохраняется высокий уровень снега, который скрывает сложный рельеф и создает риски для поисковых групп.
История исчезновения Усольцевых остается на контроле, однако активная фаза наземных работ на труднодоступных участках напрямую зависит от темпов таяния снега. В высокогорных районах края этот процесс традиционно затягивается до середины лета.
