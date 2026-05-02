На Урале арестовали пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области

«Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба судов региона в своем канале в «Максе», 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков накануне решил посетить культмассовое мероприятие, посвященное празднованию весны и труда, на ул. Репина, 5. Увидев главу региона, он резко устремился к нему, но был остановлен службой безопасности.
«Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. В суде мужчина полностью признал вину. Суд признал Серика Таспакова виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — пояснили в пресс-службе судов.
1 мая в сети появилось видео, на котором неизвестный в спортивном костюме агрессивно подбежал к губернатору во время его визита на первомайскую демонстрацию. Инцидент произошел, когда Паслер фотографировался с координатором Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Натальей Греховой.
Мужчину задержала охрана. Как сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона, нарушитель был передан правоохранителям для выяснения обстоятельств, пострадавших нет. Позже источник сообщил агентству, что у мужчины при себе не было оружия.