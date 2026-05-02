Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Атака произошла в Хомутовском районе. Дрон ударил по автомобилю, в котором находилась семья из Белгородской области, направлявшаяся в Брянск. Двое взрослых получили акубаротравмы (травма в результате действия акустической взрывной волны), еще один мужчина — осколочное ранение левой ноги. Автомобиль полностью уничтожен.