Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Курской области

В приграничном районе Курской области в результате удара украинского беспилотника по гражданской машине пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

Атака произошла в Хомутовском районе. Дрон ударил по автомобилю, в котором находилась семья из Белгородской области, направлявшаяся в Брянск. Двое взрослых получили акубаротравмы (травма в результате действия акустической взрывной волны), еще один мужчина — осколочное ранение левой ноги. Автомобиль полностью уничтожен.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Когда позволит обстановка, их планируется перевезти в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше