Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Атака произошла в Хомутовском районе. Дрон ударил по автомобилю, в котором находилась семья из Белгородской области, направлявшаяся в Брянск. Двое взрослых получили акубаротравмы (травма в результате действия акустической взрывной волны), еще один мужчина — осколочное ранение левой ноги. Автомобиль полностью уничтожен.
Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Когда позволит обстановка, их планируется перевезти в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.