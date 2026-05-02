В Ростовской области мужчина утонул в водоеме, пытаясь спасти друга

В Аксайском районе Ростовской области из водоема подняли тело утонувшего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в экстренном ведомстве, трагедия произошла примерно полмесяца назад, 18 апреля, но нашли погибшего только сейчас. Как оказалось, компания друзей отдыхала на берегу водоема в районе станицы Старочеркасской, между урочищем «Каплица» и островом Шишловский.
Предварительно, отдыхающие запустили прикормочный кораблик, но он неожиданно заглох на середине реки. Тогда один из мужчин отправился за ним, он проплыл некоторое расстояние и начал тонуть. Ему на помощь бросился его друг, но он сам ушел под воду в нескольких метрах от товарища. Первый мужчина, попавший в беду, смог в итоге выплыть самостоятельно.
Умершего 1 мая нашли отдыхающие, они вызвали спасателей.
