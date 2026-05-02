В Ростовской области мужчина утонул в водоеме, пытаясь спасти друга

Бросился на помощь другу и утонул: донские спасатели извлекли из водоема умершего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области из водоема подняли тело утонувшего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в экстренном ведомстве, трагедия произошла примерно полмесяца назад, 18 апреля, но нашли погибшего только сейчас. Как оказалось, компания друзей отдыхала на берегу водоема в районе станицы Старочеркасской, между урочищем «Каплица» и островом Шишловский.

Предварительно, отдыхающие запустили прикормочный кораблик, но он неожиданно заглох на середине реки. Тогда один из мужчин отправился за ним, он проплыл некоторое расстояние и начал тонуть. Ему на помощь бросился его друг, но он сам ушел под воду в нескольких метрах от товарища. Первый мужчина, попавший в беду, смог в итоге выплыть самостоятельно.

Умершего 1 мая нашли отдыхающие, они вызвали спасателей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше