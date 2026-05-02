Жестоко избивший краснодарскую модель бизнесмен умер

Об этом сообщает SHOT.
Скончался Дмитрий Кузьмин, который жестоко избил Анжелику Тартанову в декабре 2025 года. Молодой женщине пришлось пройти через две экстренные трепанации черепа, а чтобы снять давление на мозг, ей удалили часть костной ткани. О былой красоте теперь уже бывшей модели придется забыть. Самым главным делом для нее теперь является реабилитация.
Анжелика с трудом рассказала, что у нее до сих пор не полностью восстановилась речь.
17 декабря стало известно, что суд отправил под домашний арест обвиняемого в жестоком избиении краснодарской модели. По данным следствия, мужчина ударил девушку по голове, в результате чего она получила черепно-мозговую травму.
Предварительно, сердце Кузьмина не выдержало переживаний, связанных с уголовных делом, которое на него возбудили после избиения потерпевшей. Ему грозило до восьми лет лишения свободы. Предприниматель скончался в возрасте 41 года.