Милиция задержала жителя Витебска, который обворовывал дачные дома

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего местного жителя. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы», — говорится в сообщении.
Известно, что он всегда имел при себе черный рюкзак с монтировкой. Мужчина проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого и задержать его. В ходе обыска у него были найдены и изъяты строительные инструменты и бытовая техника.
В милиции призвали не оставлять свои дачные дома без присмотра на длительное время, а также установить надежные замки и по возможности сигнализацию. Обо всех подозрительных лицах в дачном массиве следует незамедлительно сообщать в милицию.