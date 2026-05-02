Милиция задержала жителя Витебска, который обворовывал дачные дома

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Ранее судимый 55-летний житель Витебска обворовывал дачные дома, об этом сообщили в официальном Telegram-канале УВД Витебского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего местного жителя. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы», — говорится в сообщении.

Известно, что он всегда имел при себе черный рюкзак с монтировкой. Мужчина проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого и задержать его. В ходе обыска у него были найдены и изъяты строительные инструменты и бытовая техника.

В милиции призвали не оставлять свои дачные дома без присмотра на длительное время, а также установить надежные замки и по возможности сигнализацию. Обо всех подозрительных лицах в дачном массиве следует незамедлительно сообщать в милицию.